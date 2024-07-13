أشرف صبحي يستعرض برنامج وزارة الشباب امام لجنة مناقشة برنامج الحكومة بالنواب

أدلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ببيانه حول برنامج الحكومة الجديدة، أمام اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، مشيرا إلى وجود خطة واستراتيجية عمل طبقًا للمشكلات والتحديات الموجودة فى المجال الشبابى والرياضى واستنادًا إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ثم قام بعرض توضيحي بإنجازات الوزارة على شاشة القاعة أوضح فيه أن عدد المنشآت الرياضية تجاوز نحو ١١ ألف منشأة رياضية، وأن عدد البرامج والأنشطة الرياضية المقدمة للشباب والنشء بلغ نحو ١٠٤ آلاف برنامج .

وأكد حرص الوزارة على التنمية المتكاملة بدنيا ونفسيا وعقليا، مشيرا إلى وجود تعاون كبير بين وزارة الشباب والوزارات المعنية لتطوير مراكز الشباب وتغيير أسلوب حياتها والارتقاء برأس المال البشري.

وأضاف الوزير: تم وضع دراسة للوصول إلى ملايين الشباب لاكتشاف المواهب ووضعهم في برامج خاصة بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز ثقة الشباب بالحكومة، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة، وأشار إلى تأسيس أول حاضنة رياضية للشركات المتوسطة فى مركز مدينة نصر كتجربة أولى.

وفي إطار تمكين الشباب سياسياً بالاشتراك مع الحكومة، لفت إلى إنشاء الوزارة لمشروع قومي في مدينة رشيد للارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للشباب، مشيدا بالنجاح الذي تم الوصول إليه في الجينوم الرياضي حيث تم اكتشاف جينات القوة الموجودة في التركيبة الوراثية بشكل أكبر وأن هناك جينات مرتبطة بالقوة وجينات أخرى مرتبطة بالتحمل، وشدد على ان القوائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة هو تعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين وتحسين قطاعى الشباب والرياضة.