سامسون ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلدية المحلة المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، وذلك عقب عودته من بلاده خلال الساعات الماضية.

وشارك "سامسون" في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، حيث خاض الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى الجزء الخططي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلدية المحلة، المقرر لها يوم الإثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز.