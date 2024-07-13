إحالة المتهمين بإنشاء كيانات تعليمية وهمية بالمعادي للمحاكمة

أحالت نيابة المعادى الجزئية، تشكيل عصابي إلى المحاكمة بتهمة إدارة كيانين تعليميين، واستخراج شهادات مزورة في عدة مجالات.

وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم إدارة كيان تعليمي غير مرخص، وتزوير مستندات رسمية، وأمرت بعرض المضبوطات على الطب الشرعي لفحصها.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث المصنفات، تفيد بقيام شخصين بإنشاء وإدارة كيانين تعليميين "بدون ترخيص"، كائنان بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ، لمنح شهادات فى عدة مجالات والترويج لنشاطهما الإجرامى على مواقع التواصل الاجتماعى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الشهادات والاستمارات والكتب منسوبة لبعض الهيئات الحكومية والشركات العالمية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما إلى النيابة.