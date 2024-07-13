ضبط طالب بالدقهلية لقيامه بإدارة مجموعة عبر تطبيق "واتس آب" لتسريب الامتحانات

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طالب بالدقهلية لقيامه بإدارة مجموعة عبر تطبيق "واتس آب" والزعم بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق "واتس آب" بشأن إدعاء القائم على إدارتها بنشر مُشاركات تتضمن صور أوراق لأسئلة الامتحانات والإجابات الخاصة بها أثناء انعقاد لجان الإمتحانات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك المجموعة وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الستامونى بالدقهلية) وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على إرتكابه الواقعة) بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.