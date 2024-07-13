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السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية   برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية  والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 7 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.. 

والإدارة العامة لشرطة التموين وزارة الداخلية بأسعار الخبز الحر