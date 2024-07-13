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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط شخص بالسويس لقيامه بابتزاز فتاة ماديًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بإبتزاز إحدى الفتيات ماديًا من خلال التشهير بها على مواقع التواصل الإجتماعى
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس من( أحد الأشخاص ونجلته - مقيمان بدائرة قسم شرطة الأربعين بالسويس) بقيام ( طالب، مقيم بدائرة القسم) بإبتزاز نجلته ماليًا مقابل عدم التشهير بها وتهديدها، وكذا قيامه بإنشاء حسابات وهمية بإسمها وصورتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.


عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم ضبطه، وبحوزته ( الهاتف المحمول الخاص به وبفحصه فنيًا تبين وجود مقاطع فيديو خاصة بالمبلغة )، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق منفعة مالية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ضبط أحد الأشخاص بالسويس بإبتزاز إحدى الفتيات ماديا التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية