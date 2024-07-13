رئيس مدينة مطاي يتابع حملات النظافة بالطريق الدائري والكورنيش

تابع محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينه مطاي بمحافظة المنيا أعمال النظافة اليومية بالطريق الدائري بمطاي وكورنيش الإبراهيمية.

وقال عبد الغني، فى تصريحات صحفية اليوم أن إدارة الطريق الدائري قامت برفع القمامة من نقاط تجميعها مشيرا إلى أنه تم رفع الأتربة من على جانبي الطريق الدائري ومن الحارة الوسطى للطريق الدائري من أول ميدان الشهيد وحتى ميدان السلام.

وأشار إلى أنه تم رفع مخلفات قص الأشجار والحشائش بالطريق الدائري بحضور رئيس إدارة الطريق الدائري.

وأضاف عبد الغني: قامت إدارة الكورنيش بمطاي برفع المخلفات من طريق مصر أسوان الزراعي ونظافة مدخل مطاي الشمالي والجنوبي ورفع مخلفات تهذيب الأشجار بالتعاون مع الحملة الميكانيكية بحضور أشرف فاروق رئيس إدارة الكورنيش.

وأكد أن حملات النظافة مستمرة بالمدينة والأحياء ويتم متابعتها لحظيا لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا بتكثيف حملات النظافة اليوميه بالمراكز والقرى.