سر الحياة الطويلة.. كيفية الحفاظ على الصحة مع تقدم العمر

العيش لفترة طويلة ليس مجرد مسألة عمر طويل، بل يتعلق بالعيش بشكل جيد أيضًا، ووفقًا لتوقعات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، فإن أكثر من واحد من كل خمسة أمريكيين سيبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر بحلول عام 2040، كما أن أكثر من 56% من هؤلاء الذين سيصلون إلى هذا العمر سيحتاجون إلى نوع من الرعاية طويلة الأجل.

لحسن الحظ، هناك خطوات يمكن اتخاذها في أي عمر لضمان الحفاظ على الصحة مع مرور السنين.

يقول الدكتور جون باتسيس، أخصائي أمراض الشيخوخة في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، إن تبني سلوكيات صحية في وقت مبكر يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة صحية.

أهمية البدء مبكرًا

يوضح الدكتور باتسيس أن هناك أفرادًا يظلون في صحة جيدة ونشاط حتى سن التسعين، بينما يصاب آخرون بالأمراض والضعف في مراحل متقدمة من العمر.

ويشدد على أن إيجاد إحساس بالذات والهدف، والسعي إلى السعادة في كل مرحلة من مراحل الحياة، يلعب دورًا كبيرًا في التقدم الصحي في العمر.

سلوكيات يمكن تعديلها

لا يمكن للناس تغيير جيناتهم أو ماضيهم، لكن يمكنهم تغيير مستقبلهم من خلال تبني عادات صحية مثل تحسين التغذية، ممارسة الرياضة بانتظام، والانخراط في المجتمع، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والشرب.

يشير الدكتور باتسيس إلى أهمية العمل مع فريق الرعاية الصحية والاستفادة من الموارد المجتمعية لتحقيق هذه الأهداف.

نصائح للشيخوخة الصحية

التغذية السليمة

التغذية الجيدة تبدأ من الطفولة وتستمر طوال الحياة. ينصح الدكتور باتسيس باتباع نظام غذائي متوازن مثل النظام الغذائي المتوسطي، الذي يركز على الفواكه والخضروات الطازجة والابتعاد عن الأطعمة المصنعة.

النشاط البدني

ينصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، مثل المشي لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا، مقسمة على خمسة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ممارسة الأنشطة القائمة على المقاومة للحفاظ على كتلة العضلات وقوتها.

العلاقات الاجتماعية

تعتبر العلاقات الاجتماعية جزءًا مهمًا من الشيخوخة الصحية. يشير الدكتور باتسيس إلى أن التواصل الاجتماعي يعزز الصحة العقلية ويمنح شعورًا بالرفاهية والهدف.

توضح نصائح الدكتور باتسيس أن الشيخوخة الصحية يمكن تحقيقها في أي مرحلة من مراحل الحياة.

يتطلب الأمر إرادة للتغيير وتبني عادات صحية، مثل تحسين التغذية، ممارسة الرياضة، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، يمكن تحقيق الشيخوخة الصحية من خلال استراتيجيات شخصية تركز على ما هو مهم للفرد وتعمل على تحقيق أهدافه الصحية.