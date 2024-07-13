«OPPO» تستعد لإطلاق هاتف «Reno12 F 5G» فى مصر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

تستعد OPPO، العلامة التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا، للإعلان عن إطلاق الهاتف الذكي المنتظر Reno12 F 5G في مصر خلال الأسابيع القادمة.

يعيد هذا الهاتف الرائد تعريف تجارب استخدام الهواتف الذكية بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.



يمثل Reno12 F 5G نقلة نوعية في سلسلة هواتف Reno بفضل سماته المميزة من الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي صُممت لتقديم مستوى جديد من الإبداع والأداء الفائق.

يأتي هذا الهاتف كأول إصدار رئيسي بعد التزام OPPO بتسريع وتيرة الاعتماد على الهواتف التي تتميز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



أكدت رغدة عامر، مدير العلاقات العامة في OPPO مصر، أن Reno12 F 5G يُعتبر أفضل مثال على التزام OPPO بالابتكار والتميز.

يُعد Reno12 F 5G بداية لعصر جديد من الهواتف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويُثري من تفاعلات وتجارب المستخدمين من خلال سمات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة.

تُمكن هذه الإمكانيات المستخدمين من الوصول لمستويات غير مسبوقة من الابتكار والأداء المتميز.

يعتبر هذا الإطلاق معلماً هاماً بالنسبة لشركة OPPO حيث نستمر في تخطي كل التوقعات في مجال الهواتف الذكية."



يتم طرح الهاتف الجديد OPPO Reno12 F 5G بلونين مميزين وهما الأخضر "Olive Green" والبرتقالي "Amber Orange".

يتميز الهاتف بتصميم Cosmos Ring Design المستوحى من ساعات اليد، مما يعيد تعريف اللمسات الجمالية في سلسلة هواتف Reno.



يقدم الهاتف OPPO Reno12 F 5G تصميماً مُبهراً وجودة استثنائية مع قوة ومتانة رائعة، وهو مُعزز كذلك عن طريق All-Round Armour.

تتكون هذه السمة المبتكرة من مجموعة من المواد والهياكل المتطورة التي تقدم حماية شاملة للهاتف الجديد ضد المياه والخدوش وكافة أنواع الضغط المختلفة.



تماشياً مع استراتيجية OPPO للذكاء الاصطناعي، تواصل الشركة التزامها بتطوير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتتخطى قدرات الهواتف الذكية الرائدة.

تسعى OPPO بحلول 2024 إلى تقديم مميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم.

لتحقيق هذا الهدف، تتعاون OPPO مع العديد من الشركات الرائدة مثل جوجل ومايكروسوفت وميديا تك وكوالكوم لتسريع وتيرة إطلاق الجيل القادم من الهواتف الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.