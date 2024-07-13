المالية: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية ونعمل على استغلال الأراضي والمباني القديمة

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أنه تابع باهتمام بالغ ما تم تداوله إعلاميًا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح.

أوضح المرصد الإعلامي ، أن وزارة المالية لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأننا نعمل على الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة لوزارة المالية لتحقيق أعلى عائد، لافتًا إلى أنه ليس دور الدولة إدارة الأصول العقارية.. لكن يمكن أن تدخل فى شراكات مع القطاع الخاص، وفقًا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة.

وقال أننا نستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص فى إدارة أصول الدولة حيث نعمل على التوسع فى المشاركة مع القطاع الخاص سواءً عبر نظام «P.P.P» لضمان تعظيم هذا العائد.

أضاف المرصد الإعلامي ، نعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية.

وأشار إلى ان وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت استجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز الاستثمار.