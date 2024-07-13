محافظ القليوبية يستقبل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقديم التهنئة

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم السبت، أعضاء مجلسي "النواب والشيوخ" عن المحافظة ، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب محافظ القليوبية، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.

تقدم النواب بالتهنئة لمحافظ القليوبية، معربين عن تطلعاتهم لاستمرار التعاون المثمر و البناء، في إنجاز خطط التنمية وتحقيق مصالح ومتطلبات المواطنين.

من جانبه وجه محافظ القليوبية الشكر والتقدير للنواب على تهانيهم القلبية، مؤكداً على أهمية التعاون المثمر في الأفكار أو الموضوعات التي تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا للارتقاء بمستوى الحياة والخدمات بالمحافظة.

وقال المحافظ : سيتم عقد لقاءات دورية واجتماعات مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مشاكل المحافظة والعمل على تذليل العقبات مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

وأثناء اللقاء وبحضور النواب كرم محافظ القليوبية الطالبة هاجر خالد إبراهيم الأولى على مستوى الجمهورية فى الدبلومات الفنية (التعليم الفني الزراعي) بشهادة تقدير متمنياً لها دوام التوفيق والسداد جاء ذلك بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

نواب القليوبية

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