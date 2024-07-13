«ساميت» وأوراسكوم للإنشاءات تعززان مركز مجدى يعقوب الجديد للقلب بمشروع بنية تحتية متطورة

أعلنت شركة ساميت للحلول التقنية (STS) المصرية الرائدة في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، عن فوزها بمشروع تطوير مركز مجدي يعقوب الجديد للقلب في مدينة السادس من أكتوبر. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات التقنية للمستشفى وتقديم خدمات صحية متقدمة من خلال تحسين كفاءة الاتصالات وتقنية المعلومات.

يمتد المشروع على مساحة 37 فدانًا ويضم 300 سرير مقترح، مما يجعله أكبر مركز متخصص في علاج أمراض القلب وأبحاثه في الشرق الأوسط. ستقوم شركة أوراسكوم للإنشاءات بتنفيذ المشروع، الذي سيتسع لاستيعاب 12 ألف حالة سنويًا.

تضمنت حلول ساميت للبنية التحتية شبكات معلوماتية متطورة وشبكات تليفونات عالية التقنية لضمان اتصالات سلسة وسريعة داخليًا وخارجيًا. كما تم توفير حلول تقنية لتحسين إدارة البيانات الصحية وتوفير بيئة عمل آمنة وفعالة للطاقم الطبي. تم تزويد المستشفى أيضًا بتطبيق PIXIE-IPTV، الذي يعتبر حلاً مبتكرًا في مجال الخدمات الفندقية والرعاية الصحية، وقد تم تنفيذه بالفعل في عدد من الفنادق والمستشفيات الكبرى في مصر.

أكدت المهندسة ماجدة السبع، رئيس مجلس إدارة شركة ساميت للحلول التقنية، أن هذا المشروع يعكس التزام الشركة بدعم القطاع الصحي في مصر من خلال توفير بنية تحتية متطورة تتماشى مع المعايير العالمية، مما يسهم في تحسين خدمة المرضى والزوار.

جدير بالذكر أن ساميت نفذت مشروع البنية التحتية والتقنية داخل مركز مجدي يعقوب في مدينة أسوان، حيث تمتد الشراكة الاستراتيجية بين ساميت ومركز مجدي يعقوب لأكثر من 15 عامًا.