أوكرانيا وأيرلندا تبحثان التعاون في مجال إزالة الألغام والأمن السيبراني

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقائه، مع رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، استمرار التعاون في مجال إزالة الألغام والأمن السيبراني.

وقال زيلينسكي في منشور على تليجرام -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- اليوم السبت: "التقيت برئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، وناقشنا دعم أوكرانيا ومواصلة التعاون في إزالة الألغام والأمن السيبراني".

وبحث زيلينسكي وهاريس الخطوات التالية لتنفيذ قرارات قمة السلام الأوكرانية في سويسرا والجهود اللازمة لزيادة اهتمام العالم بقضية الأطفال الذين قامت روسيا بترحيلهم بشكل غير قانوني.

وأعرب زيلينسكي عن شكره لأيرلندا على دعمها لقمة السلام وشكره لرئيس الوزراء على اهتمامه الشخصي الكبير ومشاركته في الجهود المبذولة لإعادة الأطفال إلى وطنهم.

يذكر أن الحكومة الأيرلندية قدمت 250 مليون يورو (210 ملايين جنيه إسترليني) كمساعدات عسكرية غير فتاكة لأوكرانيا في إطار صندوق السلام الأوروبي، وبالإضافة إلى ذلك، قبلت البلاد أكثر من 108 آلاف أوكراني بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي للحماية المؤقتة.