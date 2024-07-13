هلا تتعاون مع مواصلة تك لدخول السوق المصرية وتقديم خدمات النقل الذكى

أعلنت شركة "هلا"، المتخصصة في خدمات طلب سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي، عن نيتها دخول السوق المصرية بالتعاون مع شركة "مواصلة تك"، الرائدة في حلول النقل الذكي والتنقل المشترك في مصر.

جاء هذا الإعلان بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين، تهدف لاستكشاف الفرص المتاحة في العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع المبتكر الذي يقع شرق القاهرة.

تهدف "هلا" من خلال هذا التعاون إلى تقديم حلول تقنية متطورة لتعزيز تجربة ركاب النقل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعرب خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا"، عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: "إنه لمن دواعي الفخر لشركتنا أن نسعى لاستكشاف الفرص الواعدة خارج الإمارات للمرة الأولى، ولتكون نقطة البداية في تنفيذ خطتنا الطموحة. يسعدنا التعاون مع مواصلة تك لتكون معنا في هذه الخطوة الجديدة نحو التطور والتوسع."

منذ إطلاقها في عام 2019، لعبت "هلا" دورًا حيويًا في تحسين خدمات النقل في دبي ورأس الخيمة. وقد شهدت الشركة نموًا بنسبة 20٪ في عدد المستخدمين الجدد في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالعام السابق. تتعاون "هلا" مع شركائها الرئيسيين لتقديم خدمات مبتكرة مثل تزويد السيارات بشاشات رقمية، وضمان تدريب وتأهيل الكباتن بانتظام.

وأكد ياسر صدقي، الرئيس التنفيذي لشركة "مواصلة تك"، على أهمية هذا التعاون قائلاً: سنسخر خبراتنا الواسعة في مجال النقل العام الذكي في مصر لإطلاق حلول جديدة ومبتكرة لخدمة التاكسي.

كما أكدت "هلا" التزامها بالعمل الوثيق مع الجهات الحكومية والخاصة في مصر لضمان تلبية احتياجات النقل الفريدة لركاب القاهرة بفعالية وجودة عالية. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط "هلا" للتوسع في أسواق جديدة، مستندة إلى نجاحها في الإمارات.