ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تموين سمالوط: استمرار المرور على المخابز للتأكد من تقديم الخبز بجودة عالية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 تابع سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، مجهودات إدارة تموين سمالوط بقيادة محمود عبد الرحمن مدير إدارة تموين سمالوط بالمرور على المخابز، حيث جرى اليوم السبت، تحرير عدد 10 محاضر وبيانهم كالتالى.

عدد 6 محاضر نقص وزن، وعدد 2 محضر مواصفات ، وعدد 2 توقف عن الإنتاج.

حيث أكد رئيس المركز على استمرار المتابعه على مدار اليوم لمتابعة حالة المخابز. 

 

جاء ذلك بناء على توجيهات  اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، لرؤساء المراكز والمدن ، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة. 

أخبار محافظة المنيا تموين سمالوط عماد الكدوانى محافظ المنيا