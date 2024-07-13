تموين سمالوط: استمرار المرور على المخابز للتأكد من تقديم الخبز بجودة عالية

تابع سعيد محمد احمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، مجهودات إدارة تموين سمالوط بقيادة محمود عبد الرحمن مدير إدارة تموين سمالوط بالمرور على المخابز، حيث جرى اليوم السبت، تحرير عدد 10 محاضر وبيانهم كالتالى.

عدد 6 محاضر نقص وزن، وعدد 2 محضر مواصفات ، وعدد 2 توقف عن الإنتاج.



حيث أكد رئيس المركز على استمرار المتابعه على مدار اليوم لمتابعة حالة المخابز.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، لرؤساء المراكز والمدن ، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة.