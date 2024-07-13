شراكة استراتيجية بين «د. جريش» و«هاى جلاس» تعزز صناعة الزجاج باستخدام التكنولوجيا

أعلنت شركة د. جريش، لـصناعة الزجاج، عن شراكة استراتيجية من خلال صفقة اندماج مع شركة هاى جلاس، مما يعزز من فرص النمو على النطاقين المحلي والعالمي. تهدف هذه الشراكة إلى زيادة الإنتاج بمقدار 150,000 متر مربع سنويًا، وزيادة القوى العاملة بضم 100 عامل ماهر إضافي.

وأعرب المهندس شهير جريش، العضو المنتدب لمجموعة شركات د. جريش، عن أهمية هذه الخطوة، مؤكدًا أن دمج شركة هاى جلاس سيضيف قيمة كبيرة لمنتجات الشركة، خصوصًا في تصنيع زجاج السيارات الخلفي والجانبي ونوافذ السقف، إلى جانب الزجاج العازل للحرارة والزجاج المانع للصوت.

من جهتها، أكدت هبة صقر، الرئيس التنفيذي لشركة هاى جلاس، عن تحمسها لهذه الشراكة مع شركة د. جريش، مؤكدةً أن هذه الصفقة ستخلق العديد من الفرص لمنتجات هاى جلاس للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية ومصنعي السيارات حول العالم.



وأضاف المهندس شهير جريش أن صادرات مصر من الزجاج ارتفعت إلى 608.57 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي. وأكد أن دمج هاى جلاس سيساهم في تحقيق مزيد من النمو والتوسع في الأسواق الدولية.



وقد تميزت شركة هاى جلاس على مدى عشر سنوات في تصنيع زجاج السيارات والواجهات وفقًا للمعايير الدولية، وحصلت على شهادة IATF الدولية التي تؤكد التزامها بمعايير الجودة العالمية والتميز التكنولوجي.

وتأسست شركة د. جريش على يد الدكتور مجدي جريش في عام 1985، وحققت معدلات مرتفعة على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 30% في عام 2021، و29% في عام 2022، و15% في عام 2023. تصدر الشركة منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم بنسبة تصدير تبلغ 30% من إجمالي إنتاجها.

وتسعى شركة د. جريش إلى التوسع في صادراتها من خلال فتح أسواق جديدة، حيث يشكل زجاج السيارات ما يقرب من 50% من إجمالي مبيعاتها. وتعمل بطاقة شهرية تبلغ 150,000 متر مربع من زجاج السيارات، وتنتج حوالي 5000 نوع مختلف من زجاج السيارات.

بالإضافة إلى ذلك، تدير شركة د. جريش 86 مركز توزيع وتركيب، وتسيطر على 80% من سوق خدمات ما بعد البيع من خلال نظام الامتياز التجاري الخاص بها، مما يوفر فرص عمل لحوالي 1750 موظفًا. وتلتزم الشركة بأعلى المعايير الدولية، حيث حصلت على شهادات الجودة التالية: ISO 9001:2015، وISO 14001:2016، وISO 45001:2018، وBIQS، وIATF 16949:2016.