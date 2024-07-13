وزراء الصحة والتضامن والرياضة يشاركون في الاجتماع السابع للجنة دراسة برنامج الحكومة

بدأ منذ قليل الاجتماع السابع للجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وتستمع اللجنة إلى بيانات الوزراء الثلاثة عن خطط عملهم في برنامج الحكومة الجديدة، ويرد الوزراء على استفسارات النواب أعضاء اللجنة خلال الاجتماع.

ومن جانبه ، أكد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، أهمية ما دار من مناقشات بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماعات اللجنة السابقة، مشيرا إلى وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، مما يؤكد الحرص الكامل على النهوض بالدولة في كافة القطاعات.