«أڤيڤا» تطلق تقرير الاستدامة لعام 2023 ومؤشر أڤيڤا الأول للاستقصاء الصناعي

أعلنت شركة أڤيڤا، الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، عن إطلاق تقرير التقدم المحرز في مجال الاستدامة لعام 2023، بالإضافة إلى الإصدار الأول من مؤشر أڤيڤا للاستقصاء الصناعي، وذلك خلال أسبوع لندن للتكنولوجيا 2024.

تسعى الشركة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الاستخدام الأخلاقي والمؤثر للاستقصاء الصناعي بهدف رفع مستوى الإبداع والكفاءة لتحقيق عالم أكثر استدامة.



واصلت أڤيڤا تحقيق تقدم ملحوظ في أهدافها الأساسية لإطار العمل البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) خلال عام 2023، مع التركيز على تمكين التحول المستدام للصناعة من خلال برمجياتها، وتعزيز ثقافة شاملة في مكان العمل.

تتضمن هذه الطبعة الرابعة من التقرير بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية وتطورات سير العمل المتوافقة مع فترة إعداد التقارير السنوية.



أطلقت الشركة برنامج الشعار الأخضر الجديد لدعم التكنولوجيا النظيفة، والذي شمل نشر أنشطة التكنولوجيا النظيفة لـ 25 عميلًا خلال الأشهر الستة الأولى.

وأطلقت أيضًا برنامج أڤيڤا لتسريع الاستدامة لتعزيز القدرات في منظومة مشاريع الشركة وشركائها.



حققت أڤيڤا انخفاضًا بنسبة 93% في انبعاثات النطاق 1 والنطاق 2 بفضل شراء الكهرباء المتجددة وخفض حجم الأسطول بنسبة 21%. كما أحرزت الشركة تقدمًا كبيرًا في دمج بيانات النفايات الإلكترونية ضمن انبعاثاتها وإجراء حسابات دقيقة للانبعاثات.



التزمت أڤيڤا بتطوير بيئة عمل شاملة، حيث بلغ تمثيل الجنسين في صفوف الموظفين الجدد والمديرين والقادة نسبًا متزايدة. كما تبرعت الشركة بمبلغ 310,000 جنيه إسترليني لقضايا يدعمها مجتمع موظفيها حول العالم.



أطلقت أڤيڤا مؤشرها السنوي الأول للاستقصاء الصناعي خلال أسبوع لندن للتكنولوجيا 2024.

وقال كاسبر هرتسبيرغ، الرئيس التنفيذي لأڤيڤا: "واصلت أڤيڤا دعم القطاع الصناعي لأكثر من نصف قرن، واستمرت بالإصغاء إلى احتياجات عملائنا وفهم تحدياتهم."

يعتمد التقرير على أبحاث شملت 500 مدير تنفيذي عالمي في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والمواد الكيميائية، ويقدم رؤى قيمة حول توجهات القطاع والابتكارات. يسلط التقرير الضوء على مبادرات التحول الرقمي الناجحة واستراتيجيات تحفيز الابتكار والكفاءة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وربحية.