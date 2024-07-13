وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الشاطئ إلى 18 شهيدًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الشاطئ إلى 18 شهيدًا وعشرات المصابين، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

في سياق متصل، قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه بالفعل لازال القطاع يعيش على وقع هذه المجازر المتواصلة في مدينتي خان يونس وغزة، حيث نتحدث عن 100 شهيد جراء المجزرتين الأولى التي وقعت في منطقة المواصي غرب خان يونس وهي المنطقة التي ادعى الاحتلال الإسرائيلي مرارًا وتكرارًا أنها منطقة المآوي الآمنة والتي طالب النازحين بالتوجه إليها في كل مرة.

وأضاف "أبو كويك"، أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على خيام النازحين وعلى مبنى مجاور لهذه الخيام وعلى الطريق المؤدي إليها وأرض زراعية أيضا، الأمر الذي خلف قرابة 71 شهيدا حسب المصادر الطبية الفلسطينية وما يزيد عن 280 مصابا وهي حصيلة غير نهائية حسب ذات المصادر.

وأشار إلى أن العملية التي كانت في أقصى المنطقة الشرقية وتحديدا حي الشجاعية لذلك الوضع ما زال متوترا، فكل ما يبحث عنه المواطن الفلسطيني الآن هي منطقة آمنة، التي لم تعد قائمة في غزة بعد هذا الاستهداف الممنهج حتى وإن كان الحديث الإسرائيلي عن استهداف شخصيات بارزة لدى المقاومة الفلسطيني.