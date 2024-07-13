حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بقرى وأحياء مدينة سمالوط

أعلن سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط بمحافظة المنيا استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بمشاركة معدات وعمال قرى وأحياء المدينة.

وقال رئيس المركز فى تصريحات صحفية: لليوم الثالث على التوالي تم رفع كفاءة مستوى النظافة وكشط وتمهيد الشوارع وبين العمائر السكنية بعرب الزينة بحى شرق المدينة وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.



وشدد على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد.