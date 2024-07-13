خط ساخن وواتساب بهيئة الطرق والكباري لتلقي الشكاوى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري تلقيها شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات، وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات ( إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الأرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى ) .