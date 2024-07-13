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السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خط ساخن وواتساب بهيئة الطرق والكباري لتلقي الشكاوى

وزارة النقل
وزارة النقل
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أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري تلقيها شكاوى وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ و على رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم  01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات، وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

 يأتى ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق  الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات ( إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الأرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل وأعمدة الإنارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى ) .

الهيئة العامة للطرق والكباري شكاوي وبلاغات الخط الساخن سلامة الطرق