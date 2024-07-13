التشيك مستعدة لمساعدة أوكرانيا على استعادة منشآت الطاقة المتضررة

أكدت جمهورية التشيك استعدادها لدعم جهود الحكومة الأوكرانية لاستعادة منشآت الطاقة التي تضررت أو دمرت بسبب الضربات الروسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الأوكرانية التشيكية المختلطة للتعاون الاقتصادي والصناعي والعلمي الفني، والتي وافقت فيه الدولتان على عدد من القرارات، بما في ذلك في مجال الطاقة.

وقالت وزارة الاقتصاد الأوكرانية - بحسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم السبت - لقد ناقش الطرفان إمكانية تزويد أوكرانيا بقطع الغيار من أجل الاستعادة السريعة لمنشآت الطاقة.

وجاء في البيان: "إنهما مهتمان بالتطوير المشترك لمصادر الطاقة المتجددة في أوكرانيا"..وبالإضافة إلى ذلك، اتفقت الوفود على تشكيل مجموعة عمل دائمة لاستعادة البنية التحتية الحيوية التي دمرتها الهجمات الروسية.

وأشارت جمهورية التشيك أيضًا إلى إمكانية توسيع استخدام نظام النقل "نيتفورجاز" لتزويد أوكرانيا بالغاز الطبيعي.

وفي مجال التجارة، وافقت اللجنة على وضع قائمة بالمشاريع ذات الأولوية للشركات التشيكية والأوكرانية وقاعدة بيانات للشركات التشيكية المهتمة بالمشاركة في التعافي بعد الحرب. كما تمت مناقشة المشاريع المشتركة في مجال صناعة الدفاع وتوطين الإنتاج التشيكي في أوكرانيا.

وأشارت أوكرانيا إلى أهمية تطوير خطوط السكك الحديدية الجديدة للركاب بين أوكرانيا وجمهورية التشيك بالتعاون بين الشركتين الوطنيتين الناقلتين (تشيسكي دراهي وأوكرزاليسنيتسيا).