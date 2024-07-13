3 سنوات سجن للغنوشي وبوشلاكة في قضية التمويل الأجنبي لحركة النهضة

ذكر مكتب الاتصال والإعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان اليوم السبت، أن الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس أصدرت، أول أمس الخميس، حكما ابتدائيا حضوريا بحق رئيس حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي، وحكما غيابيا بحق صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، القيادي بنفس الحركة، يقضي بسجن كل واحد منهما ثلاث سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي للحركة.

وأضاف مكتب الاتصال، في بيانه الذي نقلته اليوم وكالة الأنباء التونسية، أن الدائرة الجناحية قضت كذلك بمعاقبة المتهمين مع الممثل القانوني لحركة النهضة بقيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه في هذه القضية.

وكانت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائيّة قد قررت يوم 1 فبراير الماضي الحكم بـ 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، ومعاقبة الحركة في شخص ممثّلها القانوني بمبلغ مالي يساوي قيمة التمويل الأجنبي الذي حصّلت عليه الحركة وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولارا أمريكيا، أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك بخصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحركة لتبرعات أجنبيّة في إطار تمويل الحملة الانتخابيّة سنة 2019، والتي تعرف بقضية «اللوبينج».