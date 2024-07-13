الخارجية الأوكرانية: لا يمكن لأوكرانيا الانتظار 75 عامًا أخرى لتصبح عضوًا في حلف الناتو

قال وزير الخارجية الأوكرانية، دميترو كوليبا، إن أوكرانيا لا تستطيع أن تنتظر 75 عامًا أخرى حتى تحتفل بعضويتها في منظمة حلف شمال الأطلسي.

وأضاف كوليبا، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يوكرينفورم اليوم السبت، "لن نكون سعداء تمامًا إلا عندما تصبح أوكرانيا عضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ويتم الوفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا، لقد سمعنا رسائل مطمئنة للغاية خلال الأيام الأخيرة على جميع المستويات بأن الطريق إلى العضوية لا رجعة فيه، وأن أوكرانيا ستكون في الناتو، ولكن، كما تعلمون، لا يمكننا الانتظار 75 عاما أخرى للاحتفال بانضمام أوكرانيا".

وتابع " إن أوكرانيا يجب أن تصبح عضوا في الناتو عاجلا وليس آجلا، لأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان الأمن الاستراتيجي والاستقرار في المنطقة الأوروبية الأطلسية، ولهذا السبب سنواصل العمل على ضمان انضمام أوكرانيا السريع إلى حلف شمال الأطلسي، وأن الالتزامات والتعهدات التي تم التعهد بها في الناتو بتسليم أنواع معينة من المعدات، نحن واثقون من أنها سيتم تنفيذها، والمسألة بالطبع هو الجدول الزمني، ونطلب من جميع شركائنا الإسراع في تنفيذ ما وعدوا به لأننا نحتاج إليه هنا والآن لحماية مدننا عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي، والبنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا لتسليح جنودنا بما يكفي من الأسلحة".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد شارك في قمة الناتو الخامسة والسبعين في واشنطن، وفي نهاية الحدث، تم اعتماد ميثاق أوكرانيا، الذي يكمل الإعلان المشترك لمجموعة السبع المتفق عليه في قمة الناتو السابقة في فيلنيوس.