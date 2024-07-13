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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص إثر تصادم سيارتين بالطريق الزراعي بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد طريق "القاهرة - إسكندرية" الزراعي حادث تصادم سيارتين، ميكروباص وملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكى بطريق مصر إسكندرية الزراعي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص، وهم كل من: أحمد عبدالرحمن فتحي، وسيدة عبدالكريم، ومنى عبدالعظيم، ونعمة محمد، وجميعهم مقيمون بالباجور منوفية، وبهم إصابات كسور، ومحمد فارق ومنى محمد فاروق، وعبدالعليم محمد فاروق مقيمون بباسوس، ومصابون بسحجات وكدمات.

جرى الدفع بسيارتي إسعاف ونقل المصابين لمستشفيات بنها العام وقويسنا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية، وإعادتها لطبيعتها.

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