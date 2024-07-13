سوريا: بدء الصمت الانتخابي للمرشحين لمجلس الشعب صباح غد

حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، صباح غد "الأحد" موعدا لبدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الرابع.

وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه وفقا لأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية تُوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري بعد غد "الإثنين" الموافق 15 يوليو الجاري.