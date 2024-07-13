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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا: بدء الصمت الانتخابي للمرشحين لمجلس الشعب صباح غد

انتخابات سوريا
انتخابات سوريا
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حددت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، صباح غد "الأحد" موعدا لبدء الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية للمرشحين لانتخابات مجلس الشعب الدور التشريعي الرابع.
وأوضحت اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه وفقا لأحكام المادة 58 من قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعليماته التنفيذية تُوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب الذي سيجري بعد غد "الإثنين" الموافق 15 يوليو الجاري.

سوريا انتخابات