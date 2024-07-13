عبدالمحسن: الاحتلال مستمر في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، خلفت عن استشهاد 70 شخص منهم أفراد من الدفاع المدني بغزة بالإضافة إلى إصابة أكثر من 300 فرد منهم أطفال ونساء في حالات خطرة، لافتًا إلى أن هذه المجزرة تأتي بالتزامن مع عدم وجود مستشفيات تستقبل هذا العدد.

وأضاف عبدالمحسن، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال قام بتدمير المنشآت الصحية والمستشفيات والبنى التحتية في قطاع غزة، وتأتي مجزرة المواصي بعد ارتكاب جيش الاحتلال العديد من المجازر في جميع أنحاء القطاع، وآخر هذه المجازر هي منطقة الصناعة بحي تل الهواء وف جميع أحياء غزة.

وواصل: « وقد أعلن جيش الاحتلال أن القصف باستخدام القنابل والطائرات كان يستهدف أحد قادة حركة حماس وهو محمد الضيف، ولكن هذه إدعاءات يدعيها جيش الاحتلال، حيث إن هذه الغارات هي استكمال لحرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني».