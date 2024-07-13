أستراليا تنتقد روسيا وتحثها على عدم التدخل في شئونها الداخلية بعد القبض على جاسوسين مشتبه بهما

انتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز تدخل روسيا في شئون الدول الأخرى تعليقا على على اعتقال زوجين روسيين بتهم التجسس في أستراليا.

وقال ألبانيز في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم "السبت":"يجب التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى ذات سيادة،وعلى روسيا أن تفهم الرسالة،فروسيا دولة لا تحترم القانون الدولي".

واعتقلت الشرطة الأسترالية، أمس الجمعة،زوجين روسيين محليين للاشتباه في قيامهما بالتجسس،ويحمل الزوج كوروليف ( مولود في روسيا) وزوجته كيرا جوازات سفر أسترالية وروسية وتم اتهامهما بجمع معلومات حول قوة الدفاع الأسترالية بغرض مشاركتها مع روسيا،ولم توجه الشرطة في أستراليا أية اتهامات رسمية إليهم حتى الآن.

ورفضت السفارة الروسية في أستراليا مزاعم الشرطة ووصفتها بأنها محاولة لإثارة موجة أخرى من التخوف من روسيا،وذكرت البعثة الدبلوماسية الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي إن رجال الشرطة الأسترالية استخدموا "حيلا مسرحية" مثل التحدث مع جواسيس روس وهميين".

وطلبت السفارة معلومات بشأن إيجور كوروليف (62 عامًا) وزوجته كيرا (40 عامًا) من السلطات الأسترالية وتعهدت بتقديم الدعم القنصلي اللازم للزوجين.