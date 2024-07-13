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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل زيارة قرينة السيسي وحرم رئيس صربيا المتحف القومي للحضارة.. صور

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
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قالت السيدة قرينة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، “أرحب  بالسيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، في زيارتها لمصر، والتي تأتي إمتداداً للعلاقات الوطيدة بين بلدينا”.

وأضافت قرينة الرئيس السيسي: “شرفت اليوم بزيارة المتحف القومي للحضارة بصحبة السيدة الأولى لجمهورية صربيا، تمارا فوتشيتش، وأود أن أُعرب عن خالص شكري وتقديري لجميع من أسهم في إنجاز هذا الصرح الحضاري الفريد”.

وفي السياق ذاته عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش جلسة مباحثات بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، كما أعقب المباحثات مؤتمر صحفي مشترك.

الرئيس السيسي المتحف القومي للحضارة السيسي