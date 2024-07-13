اللواء وائل ربيع: جيش الاحتلال يصر على عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

قال اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصر على تنفيذ عمليات قتل وإبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة أنه خلال اليومين السابقين كان هناك دفع من قبل جيش الاحتلال للفلسطينيين من مدينة غزة جنوبا إلى منطقة خان يونس والمواصي، وإعلان أن هذه المنطقة آمنة.

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال قصف صاروخيا مثلث المواصي، ما أسفر عن استشهاد 79 شخصا وإصابة 289 شخصا طبقا للمصادر الفلسطينية، وأوضحت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن عملية القصف هذه نتيجة لمعلومات استخباراتية وأمنية بوجود قيادات أمنية من المقاومة الفلسطينة لم تحددها لكن بعض المصادر قالت إن بها القائد محمد أبو ضيف ورافع سلامة قائد لواء خان يونس.

وتابع: «جيش الاحتلال أعلن أن منطقة المواصي آمنة وتدافع عليها سكان غزة، ما يعكس خسة هذا الجيش واستمرار سياسات الإبادة الجماعية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني المدني الأعزل، وستزيد من تعقيدات عملية التفاوض بين حماس وإسرائيل».