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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق للجنايات في الاعتداء على سيدة وفتاة بالسلام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة السلام، إحالة سائق لمحكمة الجنايات  في التعدي على سيدة وفتاة، ونشوب مشادة كلامية بينهما وحيازة سلاح أبيض مطواة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها أقرت بأنه حال سيرها بالسيارة قيادتها بالطريق محل البلاغ اصطدمت بسيارة "ميكروباص" وحدوث تلفيات بسيارتها وترتب عليها وقوع مشادة كلامية بينها وبين سائق "الميكروباص" قام على إثرها بالتعدى عليهما بالسب والضرب باستخدام "سلاح أبيض" ونتج عن ذلك إصابة الفتاة، ولاذ بالفرار.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن ألقت القبض على سائق لقيامه بالتعدى على سيدتين بالقاهرة.

وتلقي  قسم شرطة السلام  ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا  يفيد قيام سائق  بالتعدي على سيدة وفتاة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات جرى التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينهم وضبط بحوزته سلاح أبيض مطواة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن استخدام سلاح أبيض التعدى عليهم القبض علي سائق النيابة العامة حيازة سلاح أبيض