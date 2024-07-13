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السبت 13 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إحالة 30 عاملًا بمستشفى جهينة المركزي بسوهاج للتحقيق

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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أجرى أحمد عبد اللطيف نائب رئيس مدينة جهينة، يرافقه مديري التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالوحدة المحلية ، جولة تفقدية بمستشفى جهينة المركزي، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من مدى انضباط العاملين بالمصالح الحكومية، وبتوجيه من ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة.

وأسفر المرور عن إحالة  30 من العاملين ما بين أطباء وتمريض وإداريين، للتحقيق لغيابهم عن العمل بدون عذر قانوني، منهم 6 حالات ترك العمل في الأوقات الرسمية.

وشدد  ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة على المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز .

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