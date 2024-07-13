محافظ بني سويف يناقش الجهود الميدانية للجنة شؤون القرى

تمهيدا لحركة تغييرات موسعة برؤساء المراكز والقرى، ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الجهود الميدانية للجنة شؤون القرى، حيث تمثل تلك التقارير الميدانية أحد عناصر التقييم، لا سيما وأنها تستهدف الوقوف على مستوى وجودة الخدمات بالوحدات القروية البالغ عددها 40 وحدة قروية، فضلا عن قيام اللجنة بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في القطاعات الخدمية والتنموية بالقرى، والقدرة على التعامل السريع مع مشكلات وشكاوى المواطنين، وإدارة الأزمات والطواري في مستوى الخدمات والمرافق بشكل فعال، وغيرها من الملفات.

وقام بعرض التقرير معاون المحافظ د. محمد جبر والذي شمل قيام لجان المتابعة بزيارة ٣٢ مجلس قروي خلال شهر يوليو الجاري، وشملت: إهناسيا الخضراء وبلفيا وابشنا وباروط وتزمنت الشرقية بمركز بنى سويف، أطواب وقمن العروس وميدوم وإنفسط وأبوصير الملق بمركز الواسطى.ودلاص والحمام وبهبشين واشمنت وبني عدي بمركز ناصر، والعواونة وقاى وبراوه والعواونة بمركز إهناسيا، و سدس وطنسا بني مالو وصفط راشين بمركز ببا ومازورة ودشطوط والشنطور بسمسطا، و اقفهص ودلهانس والفنت وابسوج وشنرا بمركز الفشن.

كما تضمنت الزيارات تفقد عدد من الوحدات الخدمية، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بتلك القرى، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

وشدد المحافظ على استمرار وتكثيف الجولات الميدانية وأهمية المرور على تلك المواقع والمقرات الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إعداد تقرير مصور عن الموقف الخدمي بها.

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