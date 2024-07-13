رسميًا.. نجم لاتسيو ينتقل إلى بشكتاش التركي

عزز نادي بشكتاش التركي، اليوم السبت، صفوفه بصفقة من العيار الثقيل بعد ضمه المهاجم الإيطالي تشيرو إيموبيلي قادمًا من لاتسيو في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وصل إيموبيلي إلى مدينة إسطنبول مساء أمس الجمعة، لإجراء الفحوصات الطبية والتوقيع على عقود الانضمام للفريق، بعدما قضى 8 مواسم مع لاتسيو، ليصبح أفضل هداف في تاريخ النادي الإيطالي برصيد 207 هدفًا خلال 340 مباراة.

بشكتاش يضم إيموبيلي من لاتسيو

وأفادت تقارير صحفية بأن إيموبيلي وقع على عقد يمتد لموسمين، ليحصل على راتب سنوي يقدر بـ6 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويعد إيموبيلي أحد أفضل المهاجمين في إيطاليا والعالم، حيث حصل على لقب هداف الدوري الإيطالي 3 مرات، وفاز بكأس إيطاليا في موسم 2018-2019، والسوبر الإيطالي مرتين مع لاتسيو.

وعلى الصعيد الدولي، لعب إيموبيلي دورًا هامًا في فوز منتخب إيطاليا بلقب بطولة أمم أوروبا 2021.

وبحسب قناة «سبورت» إيطاليا، فإن لاتسيو يحصل على مليوني أو ثلاثة ملايين يورو نظير انتقال تشيرو إيموبيلي إلى بشكتاش التركي.