الثانوية العامة 2024.. الطلاب: «التفاضل والتكامل» سهل وورقة المفاهيم مُعقدة.. جروبات الغش تتداول أسئلة وضبط حالتي غش.. والألماني والفرنسي بـ«STEM» دون شكاوى

أدى اليوم السبت، طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية «الرياضيات»، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام في مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل».

كما واجه طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية»، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ «ورقة أولى».

وأكد عدد من الطلاب سهولة امتحان التفاضل والتكامل، موضحين أن الأسئلة الموضوعية في التكامل أسهل من أجزاء التفاضل، إلا أنهم اشتكوا من «تركات» في بعض الأسئلة المقالية، وأن ورقة المفاهيم ليست مفيدة بالقدر الكافي.

فيما جاء امتحانا اللغة الألمانية والفرنسية ضمن اللغة الأجنبية الثاني لطلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين «STEM» مناسب ولا شكاوى فيهما.

في السياق نفسه، تداولت جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أجزاء من أسئلة امتحان التفاضل والتكامل، عقب بدء اللجان.

وأعلن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية رصد حالتي غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة منية النصر التعليمية، بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبين المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

يُشار إلى أنه من المقرر أن يؤدي بعد غدٍ الإثنين، طلاب مدارس المتفوقين اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء - الفيزياء»، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ «ورقة ثانية».

ويستأنف طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول، الأربعاء المقبل، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية «العلوم» الامتحان في مادة الأحياء، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية «الرياضيات» الامتحان في «الاستاتيكا»، بينما يواجه طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.

ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ويصل عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة.