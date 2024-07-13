الكرملين: لدينا القدر الكافي للرد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت امتلاك روسيا للقدرات الكافية للرد بالمثل على نشر الصواريخ الأمريكية بعيدة المدى في أوروبا.

وأشار بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أن روسيا بالطبع سترد على نشر الصواريخ الأمريكية في أوروبا، رغم أن الضحايا المحتملين في مثل هذه الحالة ستكون العواصم الأوروبية، موضحا "دائما ما كان هذا الوضع معقدًا الولايات المتحدة تنشر مجموعة متنوعة من الصواريخ ذات النطاقات المختلفة في أوروبا، والتي تستهدف تقليديا بلدنا، وبناء على ذلك، حددت بلادنا مواقع أوروبية كأهداف لصواريخنا".

وميدانيا أعلنت السلطات الروسية، مقتل ضابط بارز في قوات الرد السريع الروسية وتدمير 5 منازل وتضرر 13 منزلا آخرين، نتيجة القصف الأوكراني لمنطقة بيلجورود الروسية الحدودية.

وقال حاكم منطقة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف - في بيان- إن القصف الأوكراني وهجمات الطائرات بدون طيار في المنطقة خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفر عن مقتل الضابط ألكسندر ماسلينكو رئيس إدارة الاستجابة السريعة في بلدية شيبيكينو، أثناء أداء واجبه.

وأضاف جلادكوف أن أحد حراس الأمن أصيب وتم نقله إلى المستشفى بعد الإصابة بشظايا في منطقة الصدر، وهذا بخلاف تدمير وتضرر عدة منازل خاصة وبنايات سكنية.