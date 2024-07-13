مصدر رفيع المستوى: مصر تشدد على ضرورة فتح المعابر البرية مع قطاع غزة فورا

قال مصدر رفيع المستوى "إن مصر تشدد على ضرورة فتح كافة المعابر البرية مع قطاع غزة فورا".

وأكد المصدر، وفقا لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم السبت أن "مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح وعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع".

وأشار المصدر إلى أن مصر تؤكد على موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، موضحا أن "مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين".

ولفت إلى أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسات تؤدي للمزيد من التصعيد؛ وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة كلها.