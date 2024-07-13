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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا: العثور على عامل منجم فحم حيا بعد يومين من وقوع هزة أرضية

هزة أرضية
هزة أرضية
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تمكن رجال الإنقاذ في بولندا من العثور على عامل منجم فحم حيا،كان مفقودا قبل أكثر من يومين بعد أن ضربت هزة أرضية المنجم.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ أن زلزالا بلغت شدته 3.1 درجة وكان على عمق 1200 متر تحت سطح الأرض ضرب يوم الخميس الماضي منجم فحم بمنطقة "سيليزيا" الواقعة جنوبي البلاد أثناء تواجد 78 عاملا بداخله؛ مما أدى إلى مقتل عامل واحد على الأقل وإصابة 17 آخرين.
وصرح رئيس الشركة المشغلة للمنجم ليزيك بيتراسزيك بأن رجال الإنقاذ تمكنوا من العثور على العامل بعد ظهر اليوم وكان واعيا وقادرا على التحدث ولكنه يعاني صعوبات في التنفس، مشيرا إلى أنه تلقى الإسعافات الأولية اللازمة ونُقل إلى خارج المنجم.

بولندا هزة أرضية