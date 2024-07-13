دي ماريا: ميسي أفضل من رونالدو.. ومبابي سيحصد «البالون دور»

تحدث أنخيل دي ماريا، لاعب منتخب الأرجنتين وبنفيكا البرتغالي، عن الثنائي ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وكريستيانو رونالدو نجم الكرة البرتغالية.

لعب دي ماريا بجوار رونالدو في ريال مدريد الإسباني، وميسي في منتخب الأرجنتين، وحصد معه بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويستعد دي ماريا رفقة المنتخب الأرجنتيني لخوض آخر مباراة له مع منتخب التانجو، حينما يواجه كولومبيا في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

تصريحات دي ماريا

وقال دي ماريا في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يسعيان دائمًا للفوز، ولكن الأفضل هو من حصل على كرات ذهبية أكثر».

وأكد دي ماريا: «ميسي حصل على 8 كرات ذهبية، ما يجعله الأفضل بالنسبة لي».

وعن تجربته مع ريال مدريد، أضاف دي ماريا: «أحببت العمل مع مورينيو، وعندما وصل أنشيلوتي طلب مني اللعب في وسط الملعب، رغم وجود لاعبين رائعين، وفزت بدوري أبطال أوروبا في هذا المركز».

كما أشار دي ماريا في حديثه عن زميله السابق في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى سرعته الفائقة وقدرته على تغيير مجرى المباراة.

وأضاف نجم منتخب الأرجنتين: «من الواضح بالنسبة لي أنه سينتهي به الأمر بالفوز بالكرة الذهبية».

يتأهب أنخيل دي ماريا لخوض نهائي كوبا أمريكا 2024 مع منتخب الأرجنتين أمام كولومبيا، فجر الإثنين المقبل، على ملعب هارد روك في ختام البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.