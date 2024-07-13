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السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس استصلاح الأراضي يتفقد المحاصيل الاستراتيجية ومنظومة الأسمدة في 3 محافظات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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أجرى الدكتور طارق صلاح سالم رئيس قطاع استصلاح الأراضي جولة تفقدية على المحاصيل في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة .
وقال ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالتواجد مع المزراعين في الحقول لحل مشاكلهم ومتابعة المحاصيل الزراعية. 
وتفقد "صلاح" الجمعيات الزراعية التابعة للقطاع بتلك المحافظات لمتابعة منظومة صرف الأسمدة والتأكد من سلامة الإجراءات وحسن سير العمل وانتظامه.

 كما تفقد زراعات المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية للوقوف على حالتها.

 ووجه الجمعيات الزراعية بضرورة تذليل أي عقبات أمام المزارعين وزيادة الجانب الإرشادي للوصول إلى أعلى انتاجية ممكنة، مشيرا إلى استمرار هذه الزيارات الميدانية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة.

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الجمعيات الزراعية منظومة صرف الأسمدة