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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تستكمل محاكمة متهم بقتل 3 مصريين في الخارج.. غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستكمل غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر  حيث قام بقتل 3 أشخاص عمدا خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وقتل عمدا 3 أشخاص خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.

الطب الشرعي المرجوشي تقرير الطب الشرعي سلاح أبيض سكين قتل 3 مصريين