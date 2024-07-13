الجنايات تستكمل محاكمة متهم بقتل 3 مصريين في الخارج.. غدا

تستكمل غدا الأحد، محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر حيث قام بقتل 3 أشخاص عمدا خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك ويبلغ من العمر 43 عاما من عزبة المرجوشي - بهتيم - شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، وقتل عمدا 3 أشخاص خلال استضافتهما إياه بمحل سكنهما بسلاح أبيض سكين وعاجلهما بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من جسدهما قاصدا قتلهما ما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبنية تقرير الطب الشرعي - المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات.