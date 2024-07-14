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الأحد 14 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس محطات البحوث يتفقد البرامج البحثية فى محطة بحوث القصاصين.. صور

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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يواصل قيادات وزارة الزراعة جولاتهم الميدانية في الحقول مع المزارعين تتابع المحاصيل الزراعية ومنظومة الأسمدة وتمنع التعديات على الأراضى وتسهم في حل المشكلات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بذلك.

قام أمس السبت، الدكتور أيمن عبد العال رئيس الإدارة المركزية للمحطات والمشرف العام على الإدارة العامة للزراعات المحمية بزيارة محطة بحوث الإسماعيلية ومحطة بحوث بساتين القصاصين ورافقه خلال الزيارة الدكتور رزق صلاح مدير إقليمية شرق الدلتا والدكتور إبراهيم العريني مدير محطة بحوث الإسماعيلية والدكتورة نجلاء البوهي وكيل المحطة.

وقال «عبد العال» أن ذلك يأتي بناءً على تعليمات الوزير بالمرور المستمر على المحطات على مستوى الجمهورية ومتابعة استغلال الأصول المملوكة للدولة والعمل على رفع كفاءتها.

«عبد العال» تابع كذلك البرامج البحثية وتربية التقاوى والبذور في المحطة ووجه ببذل مزيد من الجهد وتطوير أدوات العمل وحل مشاكل العاملين والتواجد دائما مع المزارعين في نطاق عمل المحطة البحثية.

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منظومة الاسمدة التعديات على الأراضي الزراعية وزارة الزراعة الدكتور أيمن عبد العال وزير الزراعة