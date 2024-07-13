ads
السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب ينعى أسرة الرياضة المصرية في وفاة السباحة شذى نجم

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة الرياضة والسباحة المصرية، فى وفاة اللاعبة الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة والتى سقطت مغشيا عليها وجرى نقلها على إثر ذلك الى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر ادريس، بخالص العزاء لأسرة اللاعبة وأسرة الرياضة المصرية داعيا الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان.

وزير الشباب الرياضة المصرية شذي نجم الدكتور أشرف صبحى صراع مع المرض احمد محمدي