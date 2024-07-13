وزير الشباب ينعى أسرة الرياضة المصرية في وفاة السباحة شذى نجم

نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة الرياضة والسباحة المصرية، فى وفاة اللاعبة الناشئة شذى نجم، لاعبة نادي طنطا الرياضي، بعد صراع مع المرض.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ حزنه الشديد لوفاة اللاعبة الناشئة والتى سقطت مغشيا عليها وجرى نقلها على إثر ذلك الى معهد ناصر بعد متابعة لحظية من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية واتحاد السباحة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس ياسر ادريس، بخالص العزاء لأسرة اللاعبة وأسرة الرياضة المصرية داعيا الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وأسرتها الصبر والسلوان.