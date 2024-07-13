كاف يعتمد 6 ملاعب لاستضافة مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية خلال الموسم المقبل في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وبطولة الدوري الأفريقي "السوبرليج".

ويشهد الموسم المقبل مشاركة 4 أندية مصرية في البطولات الأفريقية هي الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا والزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يعتمد 6 ملاعب للفرق المصرية في بطولات إفريقيا

وأرسل الاتحاد الافريقي "كاف" خطابا رسميا لاتحاد الكرة أعلن فيه اعتماد 6 ملاعب هي: ستاد القاهرة، ستاد الدفاع الجوي، ستاد برج العرب بالإسكندرية، ستاد السويس، ستاد السلام، ستاد هيئة قناة السويس.

وحسم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لقب البطولات الأفريقية في الموسم الماضي بعدما توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، على حساب الترجي التونسي، بينما حقق فريق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على نهضة بركان المغربي.

كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في السعودية

وأعلن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” باتريس موتسيبي، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في السعودية.

ووفقا لذلك فإن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الأفريقي كجزء من فعاليات موسم الرياض 2024، في 27 سبتمبر المقبل، وسيعلن الاتحاد مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب.