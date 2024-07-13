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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يوجه بصرف 200 الف جنيه لـ3 من العمال ضحايا حادث الأقصر

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل
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وجه محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بصرف 200 الف جنيه لثلاثة عمال من العمالة غير المنتظمة، لقوا حتفهم اليوم، في حادث بيارة صرف صحي بمحافظة الأقصر، وذلك من بند "مواجهة الحوادث " بحسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

ويتواجد الآن مدير مديرية الأقصر الدكتور هشام عبدالله، وقيادات المديرية ، في موقع الحادث للمتابعة وتنفيذ توجيهات “الوزير”، وتوجه الوزير جبران بخالص العزاء إلى أسرهم، داعيا لهم بالصبر والسلوان ،وللضحايا بالرحمة والمغفرة.

وبحسب المعلومات الأولية، لقى ثلاثة شباب مصرعهم داخل بيارة صرف صحي بمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، أثناء عملهم في تنظيفها، إثر تزايد انبعاثات روائح الغازات السامة التي تسببت في خنقهم وموتهم في الحال، وجميعهم يعملون لدى مقاول، ومن محافظة سوهاج،وهم إبراهيم عاطف محمد إبراهيم، 20 سنة، واحمد عاطف محمد ابراهيم، 23 سنة، وعبدالوهاب محمود فهمى 18 سنة.

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الأقصر العمالة غير المنتظمة الغازات السامة بيارة صرف صحي محافظة سوهاج وزير العمل