"سعد" يشيد باستجابة وزير الصحة لملاحظات لجنة دراسة برنامج الحكومة

في بداية اجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة المنعقد مساء اليوم، رحب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة بالدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، موجهاً له الشكر والتقدير على استجابته المستمرة لملاحظات مجلس النواب الدستورية والقانونية على مشروعات القوانين بما ينعكس بالإيجاب على الصالح العام للدولة المصرية والمواطنين خاصة في قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

كما أشاد المستشار أحمد سعدالدين بتعاون نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وحرصه على التنسيق بنفسه في مشروع قانون المسئولية الطبية الذي ينتظره ملايين المواطنين سواء الأطباء أو متلقي الخدمة وتلافيه لجميع الملاحظات الفنية التي أبداها السادة نواب أعضاء لجنة الصحة بالمجلس.