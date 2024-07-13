بعد رحيل أليو ديانج.. الأهلي يقترب من التعاقد مع نجم صن داونز

يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة أجنبية جديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي بعد الاستقرار على رحيل أليو ديانج إلى الدوري السعودي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأنهى الأهلي الاتفاق مع مسؤولي نادي الخلود السعودي، على انتقال أليو ديانج للفريق السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 600 ألف دولار بنية الشراء في نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية، إن النادي الأهلي تواصل في الفترة الأخيرة مع تيبوهو موكوينا لاعب وسط فريق صن داونز الجنوب أفريقي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بناء على طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

صفقة موكوينا.. وذكرت الصحيفة أن إدارة الأهلي وافقت على رحيل أليو ديانج، من أجل التعاقد مع موكوينا بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعب الدولي الجنوب أفريقي مع فريق صن داونز خلال المواسم الماضية.

وكشفت الصحيفة أن عقد تيبوهو موكوينا مع نادي صن داونز ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا خلال الانتقالات الشتوية المقبلة وهو الأمر الذي قد يجعل صن داونز يوافق على رحيله للاستفادة ماديا قبل نهاية عقده.

رحيل ديانج عن الأهلي

وافق مسؤولو النادي الأهلي على رحيل لاعب خط الوسط المالي أليو ديانج إلى فريق الخلود السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة لمدة عام واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لمصادر داخل الأهلي أن أليو ديانج قام بتمديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسم إضافي، مقابل الموافقة على إعارته إلى نادي الخلود السعودي، حيث ينتهي عقد المالي في 2026.

الأهلي ينهي صفقة يوسف أيمن

وأنهى النادي الأهلي صفقة المدافع القطري الذي يحمل الجنسية المصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الدفاع.

ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على التعاقد مع يوسف أيمن بعد فشل ضم اللاعب الجزائر زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري الذي انتقل الى الدوري البلجيكي.

وكان الأهلي يرغب في ضم يوسف أيمن خلال الميركاتو الصيفي بشكل نهائي ولكن إدارة الدحيل القطري رفضت بيع المدافع الدولي نهائيا ووافقت على انتقاله للأهلى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة وجاءت موافقة الأهلي على ضم يوسف أيمن خاصة انه يحمل الجنسية المصرية وسيتم قيده كلاعب مصري وليس أجنبي.