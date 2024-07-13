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السبت 13 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

انتهاء أعمال الاجتماع السادس للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة

بعد مناقشات استمرت لمدة 6 ساعات..

اجتماع لجنة مجلس
اجتماع لجنة مجلس النواب لدراسة بيان الحكومه
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انتهت منذ قليل أعمال الاجتماع السادس للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والذي استعرض خلاله وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بيانات البرامج الخاصة بوزاراتهم حيث أوضحوا رؤيتهم وخططهم لعمل كل وزارة.

فيما دارت مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماع  اللجنة، عكست وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، والحرص الكامل على النهوض بالدولة في قطاعاتهم من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائباً  وهم، النائب احمد سعد الدين ومحمد أبوالعينين وكيلا المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

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