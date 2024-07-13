انتهاء أعمال الاجتماع السادس للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة

انتهت منذ قليل أعمال الاجتماع السادس للجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، والذي استعرض خلاله وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعليم الفني، العمل بيانات البرامج الخاصة بوزاراتهم حيث أوضحوا رؤيتهم وخططهم لعمل كل وزارة.

فيما دارت مناقشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين خلال اجتماع اللجنة، عكست وجود تقارب كبير في الرؤى المطروحة من الجانبين، والحرص الكامل على النهوض بالدولة في قطاعاتهم من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تضم نحو 42 نائباً وهم، النائب احمد سعد الدين ومحمد أبوالعينين وكيلا المجلس، ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.