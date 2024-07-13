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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية مذابح غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئاسة الفلسطينية، أعلنتها صريحة أن الإدارة الأمريكية، هى التي تتحمل ما يحدث في قطاع غزة، من انتهاكات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد، ومخيم "البلاطة"، بالقرب بمدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث تم اعتقال عدد من الشباب الفلسطيني.

ونوهت بأن حركة فتح علقت على مجزرة المواصي، قائلة: "إن هذه المجزرة تضع دول العالم أمام اختبار حاسم حيال صمتها المطبق على عربدة منظومة الاحتلال".

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت والدة المطارد الفلسطيني طارق واد وغسان جبريل، من أجل الضغط عليهم وتسليم أنفسهم، كما شهدت مدينة طولكرم لاشتباكات بين الشباب الفلسطيني والآليات العسكرية الموجودة هناك.
 

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