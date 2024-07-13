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السبت 13 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

منطقة الأهرامات تستقبل المغني الأمريكي الشهير جيسون ديرولو

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استقبلت منطقة أهرامات الجيزة اليوم، المغني الأمريكي الشهير  جيسون ديرولو Jason Derulo، وذلك على هامش  زيارته الحالية لمصر لإحياء حفل غنائي بالساحل الشمالي، وكان في استقباله اشرف محي مدير عام منطقة آثار الهرم.

وتضمنت الزيارة جولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول حيث استمع لشرح مفصل عن الهرم وطريقة بنائه وما يتضمنه من حجرات وممرات من الداخل.

وقد أعرب المغني الأمريكي عن انبهاره بالمنطقة الأثرية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة.

ويعد النجم  Jason Derulo مغنى، وكاتب أغانى، وممثل وراقص أمريكى، له العديد من الألبومات الغنائية حيث ذاعت شهرته بعد أغنية "wiggle" التى حققت ملايين المشاهدات حول العالم.

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المغني الأمريكي الشهير جيسون ديرولو جيسون ديرولو منطقة الأهرامات وزارة السياحة والآثار